Денис Седашов

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что хотел бы увидеть бой между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и перспективным британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO). Слова приводит Boxing News Online.

По словам Фроча, именно противостояние с таким опытным чемпионом могло бы стать важным этапом в карьере молодого боксера:

Я хотел бы увидеть Мозеса Итауму в бою с Усиком. Я огромный фанат Усика. Но мне хотелось бы посмотреть на молодого, свежего, динамичного, мощного бойца, как Итаума, против кого-то вроде Усика, просто чтобы посмотреть. Это даст Мозесу шанс зайти в ринг и проявить себя. Карл Фроч

В Великобритании подобрали двух соперников для Усика.