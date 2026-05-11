«Мой лагерь прошёл без нареканий»: Чухаджян поделился деталями подготовки к Доновану
Бой состоится 15 мая
около 2 часов назад
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против ирландца Пэдди Донована (14-2, 11 КО). Бой состоится в эту пятницу в немецком Мангейме.
В комментарии для LuckyPunch боксер рассказал о завершении подготовки и особой атмосфере места проведения турнира:
Мой тренировочный лагерь в Латвии прошел замечательно, без нареканий. Спарринг-партнеры выполнили работу на отлично, я полностью доволен процессом. Для меня бой в Мангейме — это знаковое событие, ведь когда-то на этой арене Владимир Кличко боксировал за титул чемпиона мира. Мне вдвойне приятно выступать здесь. Карта замечательная, большая арена — я доволен.
Оценивая своего будущего соперника, Карен отметил высокую техническую школу ирландца:
Донован — хороший боксер с солидным любительским опытом. Он умело пользуется преимуществами стойки левши. А является ли он лучшим соперником в моей карьере после Джарона Энниса — покажет только ринг.
Чухаджян назвал топ-5 лучших украинских боксеров современности: с Усиком, но без Хижняка.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться