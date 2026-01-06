Сергей Разумовский

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим, по информации Sky Sports, испытывал заметное давление со стороны клубного руководства. В частности, речь идет и о влиянии спортивного директора Джейсона Вилкса, который, как утверждают источники, был одним из представителей менеджмента, с кем у наставника возникали рабочие трения.

Люди из окружения Аморима рассказывают, что решение об увольнении стало для него болезненным ударом. Тренер не планировал оставлять Манчестер Юнайтед и, несмотря на неоднозначные формулировки на последних пресс-конференциях, не рассматривал отставку как желаемый сценарий. Символичным, по мнению источника, выглядело и то, что в своем последнем публичном выступлении Аморим акцентировал на слове менеджер – это интерпретируют как намек на то, что он ощущал рамки и ограничения в повседневной работе, которые не соответствовали его видению роли главного тренера.

Ключевая претензия, которую приписывают Амориму, касалась уровня автономии. Он якобы считал, что не имеет полной свободы в принятии тактических решений и в управлении футбольными процессами. Именно в этом контексте объясняют и его фразу о том, что другие старшие сотрудники футбольного департамента на базе в Каррингтоне должны делать свою работу. Такой месседж, по версии источника, отражал внутреннее напряжение: тренер ожидал четкого распределения ответственности и меньшего вмешательства в то, что он считал своей зоной компетенции.

При этом Аморим, как отмечается, не снимал с себя ответственности за спортивный результат. Он признавал, что команда выступала ниже ожиданий, и соглашался с неприятным фактом: его процент побед был худшим среди тренеров Манчестер Юнайтед в «постфергюсоновскую» эпоху. Вместе с тем португалец был убежден, что даже при существующих проблемах мог бы выровнять ситуацию и вывести клуб в Лигу чемпионов в этом сезоне, если бы ему дали время довести работу до логического завершения.

Отдельным пластом в этой истории проходит тема трансферов. Источник подчеркивает, что споры относительно трансферной политики не стали главной причиной отставки, однако они серьезно влияли на взаимоотношения тренера с клубным руководством и общий уровень доверия. Аморим якобы считал, что большие инвестиции в усиление состава позволили бы более надежно гарантировать место в Лиге чемпионов, а вследствие – и улучшить финансовые показатели клуба. В ответ руководство, по этой версии, занимало более осторожную позицию: клубная иерархия не хотела идти на риски ради быстрого эффекта и в целом избегала краткосрочных решений на трансферном рынке.

В итоге, по сообщению источника, отставка Аморима стала результатом совокупности факторов: неудовлетворительных результатов, напряжения из-за пределов полномочий и различного видения того, как именно Манчестер Юнайтед должен выходить из кризисного периода – через быстрые затраты и немедленное усиление или через более сдержанную долгосрочную стратегию.