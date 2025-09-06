Промоутер Фьюри назвал бойца, которого Усик будет избегать
Уоррен считает, что украинец не заинтересован в поединке с Паркером
33 минуты назад
Фото: Getty Images
Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) и Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Фрэнк Ворен в интервью Box Nation высказался о потенциальном поединке новозеландца с Александром Усиком (24-0, 15 KO):
Я не думаю, что Усик слишком заинтересован в поединке с Джозефом Паркером. Думаю, он просто нацелен на то, что считает большим поединком с серьезным соперником. Но Джо заслуживает на свой шанс, и Паркер верит, что может выиграть этот бой.
Отметим, что Паркер является официальным претендентом на титул WBO украинца. Правда, абсолютный чемпион получил отсрочку защиты титула до конца 2025 года.
Напомним, что Усика побуждают к завершению карьеры.