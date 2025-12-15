На 38-м году жизни скончался известный украинский боксер
Он выступал на профессиональном уровне и был участником популярного шоу
около 1 часа назад
Богдан Процишин / Фото - Facebook
Украинский боксер Богдан Процишин (8-15, 3 КО) ушел из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.
«Отправился в вечность украинский боксер Богдан Процишин.
Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и принимал участие в боксерском шоу «Ты чемпион».
У него осталась жена и двое сыновей.
Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье и друзьям Богдана. Вечная память!».
Причина смерти пока не уточняется.
Напомним, на войне погиб украинский боксер Виталий Русаль.
Поделиться