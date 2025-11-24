В возрасте 39 лет умер бывший соперник Головкина
Он был участником Олимпиады и претендентом на титулы чемпиона мира
около 2 часов назад
Ванес Мартиросян / Фото - Yahoo
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО) умер в возрасте 39 лет.
У Мартиросяна была онкология и он многократно проходил химиотерапию.
В октябре 2024 года президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказывал, что за здоровье Мартиросяна молился Папа Римский Франциск.
Ванес был участником Олимпийских игр в составе сборной США и претендентом на титулы в первом среднем дивизионе.
Последний бой Мартиросян провел в 2018 году, когда сражался с Геннадием Головкиным за объединенные титулы в средней весовой категории.
Ранее стало известно, что Головкин станет новым президентом World Boxing.