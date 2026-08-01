Усик, Али и Льюис: Итаума определил лучших боксёров в истории и современности
Британец сравнил выдающихся бойцов прошлого и настоящего
Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) определил лучших представителей дивизиона в истории и современности по отдельным показателям. Слова приводит DAZN.
Сила удара: Эрни Шейверс (история) — Фабио Вордли (современность);
Скорость: Майкл Доукс (история) — Мозес Итаума (современность);
Характер: Мохаммед Али (история) — Филип Хргович (современность);
Прочность подбородка: Джордж Форман (история) — Мозес Итаума (современность, так как его подбородок еще не проверяли);
Выносливость: Эвандер Холифилд (история) — Александр Усик (современность);
Боксерский IQ: Леннокс Льюис (история) — Александр Усик и Мозес Итаума (современность).
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