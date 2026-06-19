Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между лидером тяжелого дивизиона Александром Усиком (25-0, 16 КО) и обязательным претендентом по линии организации Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО). Слова приводит Bad Left Hook.

Мы просто ждем, пока они завершат переговоры, и надеемся, что бой состоится как можно скорее, а мы продолжим эту замечательную серию событий в супертяжелом весе.

Команда Усика всегда знала, что обязательным претендентом будет именно тот боксер, которого они сами пригласили утвердить на конвенции. После того как мы официально назначили бой, у меня не было никаких контактов с ними. Но это очень захватывающе. Впереди может состояться много-много больших поединков.