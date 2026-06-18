Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль для iFL TV поделился мыслями о будущем обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Эра Усика, в которой были Джошуа, Уайлдер, Фьюри и другие более опытные бойцы, по сути, подойдет к концу, когда Фьюри и Джошуа наконец встретятся. Хотя Усик все еще чемпион, он только что провел бой с кикбоксером. Он не дерется с обязательными претендентами. Я не удивлюсь, если он решит заняться чем-то другим вместо боя с Кабайелем.

Кстати, Александр Усик также был на турнире UFC в Вашингтоне и опубликовал в своих социальных сетях несколько фотографий с президентом США. Так что посмотрим, не сделает ли он что-то вместе с ними. Также помните, что у него нет контракта с промоутером. Он провел свои последние бои с Турки. Но конец эры близок, вот в чем суть».