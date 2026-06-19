Денис Седашев

Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар) в секторе для прыжков в высоту.

Для завоевания медали Дорощуку хватило результата 2,24 метра, который он взял с первой попытки. Следующая планка на отметке 2,27 м украинскому спортсмену трижды не покорилась.

Победителем соревнований стал итальянец Маттео Сиоли, который единственный прыгнул на 2,29 м. Серебряную награду завоевал хозяин сектора Мутаж Баршим, с результатом 2,27 м.

Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в Эстонии.