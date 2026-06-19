Владимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC в тяжелом дивизионе немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО), поделился своими мыслями о возможном поединке своего клиента против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) для iFL TV.

Что можешь рассказать о ситуации с Кабайелем на сегодня, Спенсер?

«Ну, что касается Кабайела, то ситуация такая. Агит просто горит желанием сразиться с Усиком. Он считает, что на данный момент он лучший тяжеловес в мире. Он чувствует, что нашел ключ к Усику.

Знаешь, я никогда ранее не видел, чтобы Агит так пробивался напролом или так стремился куда-то. Никогда не видел, чтобы он активно вел соцсети или пытался раскрутить и организовать бой, но в этот раз я увидел это впервые. Он действительно хочет этого поединка. Теперь все зависит исключительно от Усика.

Надо понимать: Александр Усик не молодеет. Его прошлый бой был очень тяжелым. Захочет ли он снова лезть к убийцам? А я считаю, что Агит Кабайел именно такой. Мы же видели, что он делал ранее, он ломает карьеры, понимаешь?

Мы только что видели, что произошло с кубинцем (Френком Санчесом) – тот нокаутировал главного проспекта Америки (Ричарда Торреса). А Агит его (Санчеса) просто уничтожил. Так насколько крут Агит? Я считаю, что он чрезвычайно крут.

Поэтому я искренне надеюсь, что они с Усиком сразятся, потому что это будет просто адский бой. Я думаю, что Агит победит».

Ты думаешь, Агит побьет Усика?

«Да».

39-летний украинский боксер провел последний бой в мае этого года, победив Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик подтвердил готовность сразиться с Кабайелем, когда тот поднялся к нему в ринг после боя с Верховеном. WBC уже санкционировала этот поединок.

Ранее в Великобритании назвали условие, при котором Усик согласится сразиться против Кабайела.