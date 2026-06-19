Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью Didenko_boxing рассказала о текущей ситуации относительно возможного поединка между абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и обладателем временного титула WBC Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО).

По ее словам, Всемирный боксерский совет уже установил дедлайн для официальных переговоров между сторонами.

Я в группе тех людей, которым приходят письма от WBC. Согласно информации, которая пришла 2 или 3 недели назад, WBC назначила переговоры между командой Усика и Кабайела до 30 июня.

Если до 30 июня нет соглашения, ни один промоутер не вышел с информацией к WBC, кто будет проводить – тогда дается срок, я не помню месяц или немного больше, на промоутерские торги. Назначается четкое время, локация, куда должны приехать представители двух команд и отдать конверт, в котором записана сумма на бой – выигрывает тот, кто дает большую сумму на организацию поединка.

Ждем 30 июня – WBC должна объявить, договорились команды или нет. Если в день торгов кто-то не приедет… Если команда Усика не заинтересована в этом поединке, то через какой-то срок WBC снимет с чемпиона этот пояс.