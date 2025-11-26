Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о победе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO) над Энтони Ярдом (27-4, 24 KO). Латыша цитирует vringe.com:

Это безумная сыпь этих ударов – он подходит, подходит, давит. Примерно техника Головкина – давление и сильные удары. Я бы сказал, что у Головкина удары сильнее, мне так кажется, может я и ошибаюсь, но Бенавидес может нанести много ударов и довольно жестко бьёт. Он может и сильно ударить, и хлестко ударить, и быстро ударить. На самом деле это универсальность, когда ты можешь выполнять в боксе все эти три боевых элемента – скорость, хлесткость и жесткость.

Мне также понравилась у Бенавидеса бесстрашность. Вот, с одной стороны, молодец – идет, не боится, но все равно он какие-то удары пропускает. Сначала он действовал аккуратно, а потом уже эта мексиканская тематика – ручки возле головы и подходить, подходить, давить.