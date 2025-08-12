«Не думаю, что это хорошо для бокса». Тренер Джошуа – о бое AJ с блогером
Дэвисон сомневается, что поединок состоится
около 1 часа назад
Фото: Twitter
Тренер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Дэвисон высказался о потенциальном поединке подопечного с Джейком Полом. Слова наставника приводит vringe.com:
Не знаю, увидим ли мы этот бой. Разве что если они собираются заплатить сумасшедшие деньги, чтобы организовать его. Посмотрим, готовы ли они. Считаю ли я, что бой состоится? Пожалуй, нет. Фрэнсис Нганну — один из самых сильных людей на планете, и посмотрите, что с ним случилось в бою (с Джошуа). Честно говоря, я не считаю, что это хорошо для бокса.
