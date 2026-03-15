«В моей голове Фьюри — это последний танец»: Усик заговорил о завершении карьеры
Украинец определился с последним боем в карьере
около 1 часа назад
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ошеломил заявлением о своих дальнейших планах. Украинский чемпион рассматривает третий бой против британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) как финальную точку в своей профессиональной карьере. Слова приводит AP News.
Украинец дал понять, что ментально уже готовится к завершению большого пути:
В моей голове Тайсон Фьюри – это последний танец.
Что касается места проведения поединка, Александр отметил, что из-за нестабильной ситуации в мире главным приоритетом остается безопасность зрителей и команды:
Учитывая ситуацию, которая сейчас разворачивается в мире, моя задача – просто быть готовым к тому, к чему я готовлюсь. Затем организаторы решат, где его можно провести – где они могут устроить это шоу, чтобы оно было безопасным для всех участников и зрителей.
