Денис Седашов

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ошеломил заявлением о своих дальнейших планах. Украинский чемпион рассматривает третий бой против британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) как финальную точку в своей профессиональной карьере. Слова приводит AP News.

Украинец дал понять, что ментально уже готовится к завершению большого пути:

В моей голове Тайсон Фьюри – это последний танец. Александр Усик

Что касается места проведения поединка, Александр отметил, что из-за нестабильной ситуации в мире главным приоритетом остается безопасность зрителей и команды:

Учитывая ситуацию, которая сейчас разворачивается в мире, моя задача – просто быть готовым к тому, к чему я готовлюсь. Затем организаторы решат, где его можно провести – где они могут устроить это шоу, чтобы оно было безопасным для всех участников и зрителей. Александр Усик

