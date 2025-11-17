Джейк Пол — о бое с Джошуа: «Это Судный день»
Бой состоится 19 декабря в Майами
около 6 часов назад
Американский видеоблогер и боксер Джейк Пол поделился ожиданиями от боя против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), который состоится 19 декабря в Майами. Слова приводит Sky Sports.
Американец назвал предстоящий поединок решающим в своей карьере:
Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Профессиональный бой в супертяжелом весе против элитного чемпиона мира в его расцвете сил.
По его словам, победа над Джошуа снимет все сомнения относительно его уровня и откроет путь к титулу чемпиона мира.
Всем моим хейтерам — вы этого хотели. Людям Соединенного Королевства — извините. Под светом софитов в Майами, в прямом эфире по всему миру только на Netflix, британский Голиаф будет усыплен.
