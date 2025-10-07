«Никакого уважения к спорту». Уоррен раскритиковал BBC за новое боксерское шоу
Поединки должны состояться 25 октября
43 минуты назад
Промоутер Фрэнк Уоррен резко раскритиковал компанию Boxxer за решение провести своё дебютное шоу в сотрудничестве с BBC в тот же день, когда состоится поединок между Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) и Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Слова приводит The Ring.
Бой между Уордли и Паркером, которые владеют временными чемпионскими титулами, запланирован на 25 октября в лондонской O2 Arena и будет транслироваться на DAZN.
В этот же вечер Boxxer организует поединок за титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе между Фрейзером Кларком и Джимми TKV — это первое шоу в рамках нового соглашения Boxxer с BBC, которое покажут в прямом эфире на BBC Two.
Уоррен назвал такое решение проявлением неуважения к боксу:
Они никогда бы не сделали такого с футболом или регби. Но к боксу относятся иначе. Это неуважение к болельщикам и к спорту в целом. Хорошо, что они вернулись в бокс, но нужно работать вместе, а не друг против друга.
Промоутер также добавил, что в календаре есть десятки свободных дат, поэтому пересечения шоу можно было легко избежать:
В году 48 выходных, и они выбрали именно этот. Это неуважение. Но у нас лучшее шоу — с чемпионами и более сильными бойцами. Наш поединок действительно имеет значение, ведь его победитель может стать следующим чемпионом мира, если Александр Усик освободит титул.
Британский супертяжеловес будет готовить Уордли к бою с Паркером.