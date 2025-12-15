Бывший заключённый из мира бокса готов побиться с Усиком в Киеве
Нигерийский кошмар хочет отобрать у украинца титулы
около 2 часов назад
52-летний нигерийский боксер супертяжелого дивизиона Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) в интервью WBN бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО).
«Ты – абсолютный чемпион. Ты – чемпион Украины. Сразись со мной в Киеве в 2026 году.
Мир хочет увидеть, вернулся ли действительно старый огонь. Когда я выиграю у Кабира, я докажу свои права на твои титулы, Усик.
Я сделал свою часть работы, я избавился от ржавчины двух десятилетий. Теперь я обращаюсь к единственному человеку, который имеет значение: ты говоришь о борьбе за свой народ. Я предлагаю тебе шанс сделать именно это: защитить свои титулы, защитить свою страну.
Неважно, будет ли бой в Украине, или в Великобритании, или в Нигерии, или в США. Моя нокаутирующая сила одинакова. Моя сила имеет визу, которая позволяет ей путешествовать по всему миру.
Я нокаутирую тебя, Усик, так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. Я получу титулы, которые по праву принадлежат мне, и стану самым старым чемпионом в супертяжелой весовой категории в истории.
Говорят, что скорость угасает, выносливость уменьшается, но сила, которая всегда есть в моем арсенале, отличает настоящего супертяжеловеса от остальных. Моя сила не зависит от того, как быстро я двигаюсь или насколько я вынослив, она зависит от рычага и техники.
Я все еще имею способность нокаутировать целый локомотив. Эта нокаутирующая сила, Усик, – последнее, что меня покинет, и я все еще ношу её в себе. Когда я ударю тебя, ты почувствуешь 21 победу и 16 нокаутов моего прошлого, а также голод моего будущего».
В августе 2025 года Ибеабучи провел первый поединок за 26 лет. В 1999 году он попал в тюрьму, Айка обвинили в попытке изнасилования и избиении сотрудницы отеля.
Также он проходил принудительное психиатрическое лечение, на свободу вышел в 2015 году. Впоследствии боксер снова был заключен под стражу, в 2020 году он окончательно освободился.
Отметим, 24 декабря Айк проведет бой против Кабиру Товалави в Лагосе.
Напомним, команды Усика и Вайлдера вступили в переговоры о бое в 2026 году.