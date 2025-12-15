52-летний нигерийский боксер супертяжелого дивизиона Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) в интервью WBN бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО).

«Ты – абсолютный чемпион. Ты – чемпион Украины. Сразись со мной в Киеве в 2026 году.

Мир хочет увидеть, вернулся ли действительно старый огонь. Когда я выиграю у Кабира, я докажу свои права на твои титулы, Усик.

Я сделал свою часть работы, я избавился от ржавчины двух десятилетий. Теперь я обращаюсь к единственному человеку, который имеет значение: ты говоришь о борьбе за свой народ. Я предлагаю тебе шанс сделать именно это: защитить свои титулы, защитить свою страну.

Неважно, будет ли бой в Украине, или в Великобритании, или в Нигерии, или в США. Моя нокаутирующая сила одинакова. Моя сила имеет визу, которая позволяет ей путешествовать по всему миру.

Я нокаутирую тебя, Усик, так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. Я получу титулы, которые по праву принадлежат мне, и стану самым старым чемпионом в супертяжелой весовой категории в истории.

Говорят, что скорость угасает, выносливость уменьшается, но сила, которая всегда есть в моем арсенале, отличает настоящего супертяжеловеса от остальных. Моя сила не зависит от того, как быстро я двигаюсь или насколько я вынослив, она зависит от рычага и техники.

Я все еще имею способность нокаутировать целый локомотив. Эта нокаутирующая сила, Усик, – последнее, что меня покинет, и я все еще ношу её в себе. Когда я ударю тебя, ты почувствуешь 21 победу и 16 нокаутов моего прошлого, а также голод моего будущего».