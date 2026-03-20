«Никто о них не знает»: Майк Тайсон назвал главную проблему нынешних боксеров
Легендарный американец раскритиковал боксёров за их пассивность
19 минут назад
Легендарный боксер Майк Тайсон жестко высказался о нынешнем поколении профессиональных боксеров. Бывший абсолютный чемпион мира заявил, что современные бойцы слишком пассивны в своей карьере.
Американец призвал боксеров создавать собственную историю и чаще выходить на ринг. Слова передает Bloody Elbow.
Сейчас другие боксеры должны думать обо мне: как этому парню в 60 лет удается снова бить все рекорды!? Им стоит разочароваться в себе. Они дерутся раз или два в год. Никто о них не знает. За ними должна стоять какая-то история.
Тайсон и Мейвезер проведут бой на легендарном ринге, где сражался Мохаммед Али.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
