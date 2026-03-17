«Он — лицо бокса»: Майк Тайсон эмоционально высказался о статусе Усика
Легендарный американец уверен, что современная эра бокса принадлежит именно украинскому абсолютному чемпиону
около 3 часов назад
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отдал должное мастерству и статусу Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит портал Boxing News.
59-летний американец убежден, что именно непобежденный украинский боксер сегодня является главной фигурой в мировом боксе.
Чемпион в супертяжелом весе — это всегда лицо бокса. Усик — настоящий, черт возьми, мужик.
39-летний украинец начал тренировочный лагерь в Испании. Бой против Верхувена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.