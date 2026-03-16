Тайсон и Мейвезер проведут бой на легендарном ринге, где сражался Мохаммед Али
Бой состоится 25 апреля
Легендарный экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон официально подтвердил организацию поединка против звезды мирового бокса Флойда Мейвезера-младшего.
Поединок запланирован на 25 апреля, он пройдет в промежуточном весе и продлится восемь раундов. Место проведения выбрано символическое — Демократическая Республика Конго, именно тот ринг, где в 1974 году состоялся исторический бой Мохаммеда Али и Джорджа Формана, известный как «Грохот в джунглях».
Портал Bloody Elbow цитирует слова Майка Тайсона:
Эй, послушайте, контракт на бой уже подписан, поединок состоится в Африке. Я думаю, что бой пройдет 25 апреля в промежуточной весовой категории и будет состоять из восьми раундов. Будет довольно интересно, я с нетерпением жду этого. Я уже был там [в Конго]. И наш бой с Флойдом пройдет на том же ринге, где когда-то сражались Мохаммед Али с Джорджем Форманом.
