Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций, Шахтёр сыграет с нидерландцами
Кристал Пэлас проверит Фиорентину на прочность
около 1 часа назад
В четверг, 19 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги конференций UEFA сезона 2025/26.
Пары 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26:
Шахтер – АЗ
Кристал Пэлас – Фиорентина
Райо Вальекано – АЕК
Майнц – Страсбург
Напомним, матчи 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги конференций пройдут 9 апреля и 15-16 апреля. Финал турнира пройдет на стадионе Лейпциг в одноименном городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.
Действующий победитель Лиги конференций — Челси, который обыграл в финале прошлого розыгрыша турнира Бетис. В решающей игре лондонцы разгромили испанский клуб со счетом 4:1.
