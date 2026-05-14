Бывший чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис (14-0, 10 KO) для Fight Hub TV прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг экс-владельца титулов в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Лома, проведи свой первый бой после возвращения против меня. Давай, сделаем это. Сразись со мной, Ломаченко. Я приеду в Украину. Ты легенда, Лома, но если ты решишься биться со мной – я тебя нокаутирую, как Беринчика».

Напомним, в последний раз 38-летний боксер выходил в ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO) в бою за титулы IBF и IBO.

В июне 2025-го Василий объявил о завершении карьеры.

Сам Дэвис в феврале победил Джермейна Ортиса (20-3-1, 10 КО), а еще годом ранее – нокаутировал Дениса Беринчика (19-1, 9 KO) в 4-м раунде.

Напомним, Ломаченко возобновляет карьеру и планирует вернуться на ринг осенью этого года.