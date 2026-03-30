Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян (26-2, 6 КО) для SportArena поделился мыслями о чемпионе WBO Шакуре Стивенсоне (25-0, 11 КО).

В твоем весе новый чемпион мира по версии WBO – Шакур Стивенсон. Готов вмешаться в разборки с американскими звездами?

«Однозначно, я готов драться как со Стивенсоном, так и с другими топами этого веса. Мне было очень интересно побоксировать с Теофимо Лопесом, но он поднялся выше. Стивенсон и Кейшон Дэвис – это сейчас два имени, которые выделяются в моем весе. Я готов боксировать как с ними, так и с другими. Наша цель остается неизменной – завоевать пояс чемпиона мира, и мы к ней идем».

Как тебе стиль Стивенсона?

«Шакур – очень крутой боксер, я вполне согласен, что он сейчас топ-3 в мире независимо от весовых категорий. Он очень технический боксер, умный, отлично чувствует соперника и, в принципе, может ударить, если нужно. Несмотря на то, что 63,5 кг – это уже его четвертый вес, думаю, он пойдет еще выше. У него есть время и возможность».

