Обидчик Богачука в ноябре проведет бой на мероприятии в Техасе
Известно имя соперника временного чемпиона WBC
44 минуты назад
Верджил Ортис / Фото - DAZN
Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе американец Верджил Ортис (23-0, 21 КО) проведет бой против своего соотечественника Эриксона Лубина (27-2, 19 КО).
Ранее сообщалось, что бой пройдет 18 октября, но теперь стало известно, что шоу состоится 8 ноября в США.
Напомним, в феврале 2025 года Верджил победил Исраила Мадримова единогласным решением судей. Лубин в апреле техническим нокаутом в 11-м раунде одолел Ардирала Холмса младшего.