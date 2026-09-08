Объявлен состав женской сборной Украины по боксу на чемпионат Европы
В заявку вошли 10 боксеров
Фото: Соцсети
Главный тренер женской сборной Украины по боксу Роман Семенишин определил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы среди женщин.
В заявке сине-желтых на континентальное первенство представлено 10 спортсменок.
Состав сборной Украины:
48 кг: Анна Охота
51 кг: Ярослава Маринчук
54 кг: Инна Статкевич
57 кг: Вероника Пилипенко
60 кг: Татьяна Довгаль
65 кг: Марина Шевченко
70 кг: Анастасия Черноколенко
75 кг: Раиса Пискун
80 кг: Ирина Луцак
80+ кг: Мария Ловчинская
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