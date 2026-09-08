Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате Европы.

Наставник сине-жёлтых оценил готовность команды к дебютной игре против сборной Израиля, которая состоится 10 сентября. Слова приводит Чемпион.

Первый матч всегда имеет свои вызовы: новый стадион, освещение, волнение перед дебютом и так далее. Мы чувствуем себя хорошо и стремимся начать.

Кто решает, кто слабее, а кто сильнее? Это серьезная ошибка - недооценивать любую команду. Я никогда не считаю соперника слабее.