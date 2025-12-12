Фроч сомневается, что Джошуа выйдет против Джейка Пола на ринг
Будущий поединок состоится в Майами 19 декабря
16 минут назад
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч выразил скепсис относительно возможного боя между британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американским видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). В интервью Fight Lens Фроч заявил, что ему трудно поверить в реальность поединка.
Я до сих пор не верю, что бой Эй-Джея и Джейка Пола состоится. Я забронировал билеты на самолет, но все равно не верю, что это произойдет. Поэтому еще не оплатил билеты. Кто-то другой уже оплатил, но есть и те, кто думает, что бой состоится. Я же планирую туда ехать, мне просто очень интересно.
Британец также подчеркнул серьезность боя:
Что произойдет? Это санкционированный бой. Его нельзя подстроить — это было бы федеральным преступлением. Поскольку это не показательный бой, достичь договоренностей нельзя, это было бы незаконно. Это должен быть настоящий бой. Каждый поклонник бокса знает, что если Эй-Джей выйдет на ринг против Джейка Пола и попытается сражаться, поединок не продлится и минуты.
