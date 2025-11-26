Шакур назвал Лопеса и Беннса своими соперниками в 2026 году
Стивенсон хочет покорить новый для себя дивизион?
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) ответил на намерения британского боксера первого среднего веса Конора Бенна (24-1, 14 KO) провести очный поединок.
«Від Тео до Конора – 2026 рік буде моїм найкращим роком!».
31 января должен состояться бой Шакура против Теофимо Лопеса – сообщалось, что он уже согласован.
Напомним, Бенн предложил бой Стивенсону в апреле 2026 года.