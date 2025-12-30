Британский боксер полусреднего дивизиона британец Конор Бенн (24-1, 14 KO) для BoxingScene рассказал о своих дальнейших планах.

«Я смотрю на британскую полусреднюю весовую категорию сейчас и не вижу там никого, кто бы меня действительно беспокоил. Там нет никого, кто по-настоящему заводил бы. Для меня это Ролли Ромеро, Райан Гарсия, Барриос, а затем Девин Хэйни – он последний в этом списке.

Да, я хочу поехать туда и сразиться с большими именами в Америке. И побеждать лучших американцев. Потому что мне кажется, что мы, британские бойцы, смотрим на американцев и думаем: «Боже, они действительно очень сильные».

Но на самом деле поехать туда и сделать это или победить одного из них – это, на мой взгляд, значительно более громкое заявление».