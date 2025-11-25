Владимир Кириченко

Звездный британский полусредневес Конор Бенн (24-1, 14 KO) для The Ring утверждает, что может подраться с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 KO).

По словам Бенна, этот бой состоится, если Стивенсон победит в своем следующем поединке обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса.

«Я написал Шакуру: «Послушай, если ты действительно готов драться, то давай сделаем это в следующем поединке». Я просто не хочу писать что-то в социальных сетях ради шутки. Я сказал, что мы можем устроить бой в апреле. Он ответил: «Круто. Позволь мне сначала убрать с дороги Лопеса, а потом мы подеремся в апреле». Так что вы можете увидеть мой следующий бой против Шакура. Стивенсон против Лопеса? Я думаю, что это сложный бой. Тео – отличный боец. Я считаю, что это будет конкурентный поединок с шансами 50 на 50».

