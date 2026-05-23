Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для YouTube-канала Футбольний Диван рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Я возвращаюсь после двух операций. Реабилитация длилась год. Поэтому я в ближайшее время поеду в Лондон, и летом будет бой. Кто будет соперником? Британец».

Ранее сообщалось, что Денис проведет поединок в июле против вероятного соперника из Британии.

В последний раз украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.

Ранее сообщалось, что Дэвис готов приехать в Украину и побиться с Василием Ломаченко.