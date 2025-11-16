Денис Седашов

Британский боксер Томми Фьюри, первый и пока единственный спортсмен, который победил Джейка Пола, скептически оценил разговоры о возможном бое Пола с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В комментарии изданию The Stomping Ground Фьюри заявил, что не верит в реальность такого поединка и считает саму идею абсурдной.

По словам Фьюри, уровень Джошуа недосягаем для Пола:

Если я его победил, то что, черт побери, Эй Джей с ним сделает? Даже со сломанной рукой он и минуты не продержался бы. Я его побил два года назад, а теперь он говорит, что одолеет Энтони Джошуа? Это смешно Томми Фьюри

