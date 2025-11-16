«Смешно даже говорить». Фьюри не верит в бой Пола с Джошуа
Томми Фьюри резко раскритиковал разговоры о возможном бое видеоблогера и Эй Джея
около 6 часов назад
Британский боксер Томми Фьюри, первый и пока единственный спортсмен, который победил Джейка Пола, скептически оценил разговоры о возможном бое Пола с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
В комментарии изданию The Stomping Ground Фьюри заявил, что не верит в реальность такого поединка и считает саму идею абсурдной.
По словам Фьюри, уровень Джошуа недосягаем для Пола:
Если я его победил, то что, черт побери, Эй Джей с ним сделает? Даже со сломанной рукой он и минуты не продержался бы.
Я его побил два года назад, а теперь он говорит, что одолеет Энтони Джошуа? Это смешно
Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в 2026-м.