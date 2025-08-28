Турки Аль аш-Шейх требует от Опетая перейти в сверхтяжелый вес
Саудовский функционер хочет организовать бой с Дереком Чисорой
около 2 часов назад
Глава агентства развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх недоволен ситуацией в крузервейте и стремится организовать громкие бои для чемпиона IBF Джея Опетаи (28-0, 22 КО).
Менеджер Опетаи Мик Фрэнсис в интервью Fox Sports Australia раскрыл предложение Аль аш-Шейха — организовать бой с британцем Дереком Чисорой, который занимает вторую строчку рейтинга IBF супертяжелого веса. Промоутеры Чисоры из Queensberry Promotions также заинтересованы.
Этот бой имеет смысл, ведь в случае завершения карьеры абсолютного чемпиона хевивейта Александра Усика титул IBF может быть разыгран между двумя первыми номерами рейтинга. В настоящее время первую позицию определят в реванше между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой.
Единственным препятствием является желание Опетаи сначала собрать все пояса в крузервейте, что может отложить его переход в хевивейт.
Напомним, Турки Аль аш-Шейх запускает серию боксерских шоу The Underdog.
Также Турки ранее рассказал, что хочет устроить бой Александра Усика против Мозеса Итауми.