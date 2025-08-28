Олег Гончар

Глава агентства развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх недоволен ситуацией в крузервейте и стремится организовать громкие бои для чемпиона IBF Джея Опетаи (28-0, 22 КО).

Менеджер Опетаи Мик Фрэнсис в интервью Fox Sports Australia раскрыл предложение Аль аш-Шейха — организовать бой с британцем Дереком Чисорой, который занимает вторую строчку рейтинга IBF супертяжелого веса. Промоутеры Чисоры из Queensberry Promotions также заинтересованы.

Этот бой имеет смысл, ведь в случае завершения карьеры абсолютного чемпиона хевивейта Александра Усика титул IBF может быть разыгран между двумя первыми номерами рейтинга. В настоящее время первую позицию определят в реванше между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой.

Единственным препятствием является желание Опетаи сначала собрать все пояса в крузервейте, что может отложить его переход в хевивейт.

Напомним, Турки Аль аш-Шейх запускает серию боксерских шоу The Underdog.

Также Турки ранее рассказал, что хочет устроить бой Александра Усика против Мозеса Итауми.