Олимпийский чемпион Хижняк дебютирует в профи-боксе
Боксер выйдет на ринг 21 марта
около 13 часов назад
Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Александр Хижняк 21 марта дебютирует в профессиональном боксе.
Поединок состоится в рамках дебютного вечера бокса от Usyk-17 Promotions после возобновления работы компании в Киеве.
В рамках события свои титулы защитит Даниэль Лапин, а также, по информации LuckyPunch, на ринг выйдет Юрий Захареев.
