Бывший чемпион Андре Уорд станет комментатором боя между обладателем титула WBA в первом среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) на Netflix.

«Я рад быть частью этого события. Рад сидеть у ринга и комментировать этот замечательный кард и этот замечательный бой.

Это историческое событие по многим причинам для обоих боксеров. На кону верховенство во втором среднем весе. На кону наследие. На кону твоё имя и репутация.

Это редкость. Бойцы обычно не хотят такого накала. Они не хотят выходить против соперника, который может разрушить всё, что они строили. И не имеет значения, сколько денег на кону. Они предпочитают взять меньший риск за меньший гонорар, чем рисковать всем так, как это делают эти двое».