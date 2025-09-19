Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о мегафайте Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Боже, как меня заводит говорить «я же говорил». Я предсказал бой Канело – Кроуфорд, как чертова гадалка. Ноги Канело будто были в цементе, а бил он в воздух. Что это бл*** вообще такое было?

Респект Кроуфорду. Он поднялся сразу на три весовые категории и провел отличный бой. Великолепное выступление. Как у ребенка конфетку отобрал. Он просто играл с Канело, выставил его нелепым. И прежде чем вы начнете нести чепуху о том, что Канело стар, просто знайте, что Кроуфорд старше! Так что это не оправдание.

Я продвигал Канело всю его карьеру, и это был огромный провал. Единственными настоящими бойцами, с которыми он встречался, были Мейвезер, Бивол и Кроуфорд – и все они играли с ним.