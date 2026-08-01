Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) выразил благодарность бывшему абсолютному чемпиону дивизиона Александру Усику (25-0, 16 КО) за решение освободить свои пояса.

Боксер отметил, что этот шаг открыл новые возможности для других топовых супертяжеловесов, в частности Агита Кабайела (27-0, 19 КО) и Даниэля Дюбуа (23-3, 22 КО):

Сейчас все бойцы — я, Агит Кабаэль и Даниэль Дюбуа — хотим очень поблагодарить Александра. Он освободил свои титулы, и это стало замечательным подарком на Новый год. Спасибо.

Агит — великий чемпион, сильный боец. Я испытываю к нему большое уважение. То же самое касается и Дюбуа. Он был чемпионом мира и сейчас снова им стал. Большое уважение ему и другим бойцам. Я уважаю всех. Сейчас нашим командам, промоутерам и менеджерам нужно работать над самыми интересными и захватывающими боями.

Конечно, для Агита и Даниэля неважно, с кем драться — со мной или с другими бойцами. Я соглашусь на любой бой. Имя, рост, габариты соперника не имеют значения. Мне просто нужно выйти на ринг и подраться с любым оппонентом.