Отец Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Джон Фьюри высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). Британца цитирует figthnews.info:

Уайлдер закончился. Ему необходимо завершить карьеру, пока он не получил непоправимый ущерб. Как по мне, Усик шутит, когда говорит, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером. Этот человек давно прошел свой пик, его ноги не держат, он больше не способен выдерживать удар. Он отработанный материал.

Зачем позволять себе такую вольность? Зачем подстилать себе соломку, если ты не дрался с ним, когда он был на пике? Обладая навыками Усика, я не стал бы позорить себя желанием подраться с человеком наподобие Деонтея Уайлдера.