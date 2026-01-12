Денис Седашёв

Украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) рассказал, что начал готовиться к поединкам против британцев Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) задолго до того, как эти бои стали реальностью.

По словам Усика, еще 10-11 лет назад он был уверен, что встретится на ринге с самыми именитыми представителями сверхтяжелого веса.

Я начал готовиться к бою с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри еще 10-11 лет назад. Даже говорил многим людям, что буду с ними боксировать. На одном украинском телеканале братья Кличко говорили: «Слушай, освободи пояса и отдыхай». Но я отвечал: «Слушайте, через четыре, а может, три года я буду боксировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри». Многие говорили: «Нет, нет. Ха-ха, это невозможно». Я отвечал: «Ха-ха-ха? Почему?» А мне говорили, что это просто невозможно. Но я сказал, что сделаю это. И мне удалось, потому что я сохранял веру. Я ежедневно молюсь Богу. Когда человек работает усердно, Бог дает шанс. Александр Усик

