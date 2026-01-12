Владимир Кириченко

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона в тяжёлом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в интервью talkSPORT поделился мыслями о поединке между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в тяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и американским ветераном в хэвивейте Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Если вообще забыть о том, что я занимаюсь боксом, когда смотришь на бой Уайлдера против Усика, это ужасный мисматч. Никто не хочет этого видеть».

Ранее Усик заявил, что планирует провести следующий бой с Уайлдером. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, поединок может состояться в конце апреля или в начале мая. Усик говорил, что бой может состояться летом.

