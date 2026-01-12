Владимир Кириченко

Хорватский боксер супертяжелого дивизиона Филип Хргович (19-1, 14 КО) для Pro Boxing Fans высказался о возможном поединке между чемпионом WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и временным обладателем титула WBC Агитом Кабаэлем (27-0, 19 КО).

Что будет, если Кабаэль получит бой с Усиком?

«Не знаю. Я думаю, что Кабаэль – трудный соперник для любого, но Усик – это просто боец другого класса».

А как насчет вашего боя против Усика, вы бы хотели провести такой поединок?

«Усик? Я бы хотел. Я уверен, что выиграю в любом бою. Поэтому я верю, что могу победить и Усика. Я большой парень, который наносит много ударов и имеет хорошую челюсть. Поэтому я верю, что могу победить любого».

Напомним, на шоу в Германии Кабаэль нокаутировал Книбу в третьем раунде и защитил временный титул WBC.