Трехкратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) поделился воспоминаниями о попытке организовать бой с легендарным чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Американец рассказал, что еще в 2015 году ему пытались помешать встретиться с филиппинцем, чтобы не ускорять его карьерный рост:

Я пытался встретиться с Мэнни Пакьяо еще в 2015 году, но его от меня скрыли, чтобы я не стал слишком великим слишком быстро. Они продолжали его доить, потому что он был их дойной коровой.

Я уважаю Мэнни, не перекручивайте. Но его нокаутировали не раз. Если вы разбираетесь в боксе, то знаете, что ему пришлось бы много рисковать со мной. А я точно не из тех, кто рискует. Просто спросите его тренера.