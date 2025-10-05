Владимир Кириченко

Возвращение бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) на ринг запланировано на январь на турнире PBC, который будет транслироваться на Amazon Prime по системе PPV. Это подтвердили в пятницу BoxingScene два официальных представителя, осведомленных о планах.

Хотя чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро остается фаворитом на этот бой, Ролли сообщил BoxingScene, что он находится в процессе «духовного поиска» и не будет готов к бою с Мэнни, который изначально планировался на декабрь.

Перенос боя Пакьяо на январь стал возможен благодаря новости о том, что PBC 6 декабря проведет PPV, в котором Исаак Крус сразится с Ламонтом Роучем-младшим.

46-летний Мэнни вернулся в бокс 19 июля – бой с чемпионом WBC Марио Барриосом закончился ничьей.

Ромеро в мае победил Райана Гарсию единогласным решением судей и выиграл регулярный титул WBA, который стал полноценным после того, как дивизион покинул Джарон Эннис.

Ранее сообщалось, что Пакьяо завершает переговоры о бое с Ромеро.