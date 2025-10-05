Пакьяо планирует в январе вернуться на ринг – Ромеро может не стать соперником Мэнни
Легендарный филиппинец выступит на шоу РВС
около 1 часа назад
Возвращение бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) на ринг запланировано на январь на турнире PBC, который будет транслироваться на Amazon Prime по системе PPV. Это подтвердили в пятницу BoxingScene два официальных представителя, осведомленных о планах.
Хотя чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро остается фаворитом на этот бой, Ролли сообщил BoxingScene, что он находится в процессе «духовного поиска» и не будет готов к бою с Мэнни, который изначально планировался на декабрь.
Перенос боя Пакьяо на январь стал возможен благодаря новости о том, что PBC 6 декабря проведет PPV, в котором Исаак Крус сразится с Ламонтом Роучем-младшим.
46-летний Мэнни вернулся в бокс 19 июля – бой с чемпионом WBC Марио Барриосом закончился ничьей.
Ромеро в мае победил Райана Гарсию единогласным решением судей и выиграл регулярный титул WBA, который стал полноценным после того, как дивизион покинул Джарон Эннис.
Ранее сообщалось, что Пакьяо завершает переговоры о бое с Ромеро.
Поделиться