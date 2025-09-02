Владимир Кириченко

Промоутерская компания Queensberry Promotions близка к организации боя между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и временным обладателем титула WBA британцем Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

Как сообщает The Ring, они встретятся на лондонской арене O2 25 октября. Бой будет транслироваться в прямом эфире на DAZN.

Паркер уже начал тренировочный лагерь в Дублине (Ирландия).

Победитель боя станет главным претендентом на бой с Александром Усиком, но все еще существует вероятность, что поединок на арене O2 будет за полноценный титул WBO.

Ранее WBO санкционировала защиту титула Усика против Паркера, но команда чемпиона попросила о продлении переговорного периода, ссылаясь на травму. Однако, когда в социальных сетях появилось видео, на котором Александр танцует, WBO приказала ему предоставить обновленный медицинский отчет.

Если Усик решит отказаться от титула, или если WBO решит лишить его пояса, временный чемпион Паркер будет повышен до полноправного чемпиона, а это значит, что его бой с Вордли будет первой защитой.