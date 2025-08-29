Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBO в тяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), рассказал о планах своего клиента.

«Я думаю, что он защитит свой временный титул до Рождества. Ему придется это сделать, потому что ему нужно провести бой. Думаю, что он будет драться с англичанином, и я думаю, что он встретится с одним из английских бойцов самого высокого уровня, будь то Дюбуа, либо Фабио Вордли, или...

На данный момент есть из кого выбрать, но одним из этих лучших бойцов может быть Дерек Чисора, он в отличном положении. Так что, на мой взгляд, он встретится с одним из этих троих.

У нас есть один бой, о котором я не могу вам сказать, но есть один человек, который особенно выделяется, и я думаю, что бой состоится с ним».