Владимир Кириченко

Временный чемпион WBA в тяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) может провести бой против временного обладателя титула WBO в хевивейте новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Паркер решил провести добровольный бой до конца года, и фаворитом на этот поединок считается Уордли.

Напомним, Джозеф является обязательным претендентом на бой против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика. Этот бой уже был санкционирован WBO, однако команда украинца запросила отсрочку переговоров из-за травм.

В последний раз Паркер выходил на ринг 22 февраля, досрочно одолев Мартина Баколе. Уордли в июне победил Джастиса Гани нокаутом в 10-м раунде.

Ранее менеджер Паркера Спенсер Браун рассказал о планах своего клиента.