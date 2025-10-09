Владимир Кириченко

Временный чемпион мира WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN Boxing поделился ожиданиями от поединка против временного обладателя титула WBA британца Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO).

О Фабио Уордли:

«Это большой бой. Он принесет мне статус обязательного претендента на титул WBA... Я знаю, что все сейчас говорят об Усике, все хотят с ним встретиться, но моим Усиком сейчас является Фабио Уордли. Все мое внимание на нем, и больше ничего не имеет значения. Если я не сделаю все правильно в этом бою, не будет смысла говорить о каких-либо других поединках».

О целях:

«Хочу стать двукратным чемпионом мира, объединенным, абсолютным. Это цель каждого бойца. Раньше я делал это для своего отца, я стал чемпионом мира в основном для него. Теперь я делаю это для себя, для своей жены и детей. Именно это дает мне силы каждый день».

Напомним, поединок Уордли против Паркера пройдет 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее сообщалось, что британский супертяжеловес будет готовить Уордли к бою с Паркером.