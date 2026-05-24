Денис Седашов

Новозеландский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) сделал свой прогноз на поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном.

Паркер уверен, что разница в базовых дисциплинах бойцов станет решающим фактором и ожидает очень быстрой развязки в ринге:

Усик. Победа в первых четырех раундах. Думаю, да. Я считаю, что Рико – очень талантливый боец в кикбоксинге, но бокс – это совершенно другой вид спорта. Я уверен, что он много работал и находится в отличной форме, но Усик – мастер своего дела. Поэтому я с нетерпением жду, как все это сложится и как будет разворачиваться бой. Джозеф Паркер

