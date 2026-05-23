Бывший трехкратный чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) на своем YouTube-канале поделился ожиданиями от будущего поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном.

Мне кажется, Александр немного недооценивает Верхувена. Почему? Определённо, Саня победит. Но вопрос — каким будет сам бой? Вот это самое интересное.

Думаю, Верхувен очень мотивирован и постарается победить в начальных раундах. В начале Усику будет трудно, потому что Рико — нестандартный кикбоксер, который перешел в бокс. У него совсем другая взрывная ударная сила, ведь в кикбоксинге бьются 3 или 5 раундов.

В любом случае Верхувен мотивирован. Рико будет где-то прессинговать, где-то, возможно, применять клинчи из кикбоксинга. Поэтому нас ждет интересный бокс, наверное, даже немного грязный.